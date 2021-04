Spada laser: Disney sta lavorando a una replica con lama retrattile

Ieri, a una normale conferenza stampa dedicata a Disneyland, Josh D’Amato, presidente dei parchi a tema del brand Disney, ha stupito i fortunati presenti estraendo dal nulla una strepitosa replica di spada laser con lama retrattile, ovvero il santo Graal del memorabilia di Star Wars.

Non che Disney non abbia già eclatanti prodotti a tema spade laser con cui potersi impoverire con un sorriso sul volto, basti vedere il Savi’s Workshop del Galaxy’s Edge, tuttavia il poter “sguainare” la celeberrima lama al plasma è un’esperienza che è ancora al di fuori della portata dei fan.

Certo, ci sono gli “accrocchi” da quattro soldi dotati di un tubo di plastica colorata segmentato in maniera che possa compattarsi in ottica telescopica, ma sappiamo tutti che non è la stessa cosa. Almeno agli occhi di chi ha più di 11 anni.

Purtroppo, a prescindere dall’entusiasmo dimostrato da pubblico e giornalisti, non esistono immagini o video di un simile miracolo del toy design. Oltre ad aver mostrato il prototipo in maniera quasi fulminea, D’Amato ha infatti anche imposto ai reporter di non condividere in alcun modo contenuti visivi che potessero illustrare il futuro delle lightsaber giocattolo.

La spada laser messa in campo è probabilmente il risultato di un brevetto che Disney aveva registrato nel 2018, brevetto che descriveva “un dispositivo a spada con una lama illuminata e retrattile internamente”.

I just attended a virtual press conference and Josh D'Amaro had a lightsaber and it worked like a LIGHTSABER not a "im carrying around this long stick" lightsaber like a FUCKING LIGHTSABER LIGHTSABER — carlye wisel 🍭 hosts Very Amusing! 🍓✨🙃 (@carlyewisel) April 8, 2021

