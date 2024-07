Una scoperta davvero incredibile è quella fatta dai ricercatori dell’University College di Londra grazie ad uno studio pubblicato su Advanced Science. Protagonisti dello studio i lama, animali molto apprezzati per la loro pelle e lana ma non solo. Si è scoperto anche che sotto la loro pelle e pelliccia nascondono uno strumento davvero tanto potente che potrebbe rivelarsi di grande aiuto per l’uomo.

Secondo la ricerca quando i lama vengono esposti a determinati virus ritenuti mortali per l’uomo il loro corpo è in grado di creare delle proteine immunitarie davvero tanto potenti e soprattutto diverse da quelle che invece, al contrario, è in grado di creare l’uomo. Grazie a tale scoperta quindi i ricercatori del National Insitutes of Health degli Stati Uniti sono riusciti a progettare un anticorpo ibrido lama-uomo che sembrerebbe avere una grande capacità. Quale? quella di eliminare uno dei virus più noti e allo stesso tempo uno dei più infidi ovvero l’HIV.

Lo studio nel dettaglio

Nello specifico i ricercatori hanno scoperto che l’HIV nei lama è in grado di favorire la produzione di anticorpi molto potenti nei confronti di 60 diverse varianti del virus testate. I lama sono in grado di produrre delle versioni molto piccole di anticorpi convenzionali chiamati esattamente nanobodies. Sono piccoli e flessibili e proprio grazie a queste loro caratteristiche riescono ad infilarsi tra le difese di un virus e soffocarne le parti più infettive.

Per riuscire a stimolare la produzione di nanocorpi per HIV, i ricercatori hanno iniettato 13 volte in un anno in un lama una parte dell’involucro dell’HIV-1. Successivamente hanno prelevato i nanocorpi dell’HIV più potenti e in seguito li hanno fusi con alcune parti di un anticorpo umano ad ampia azione contro l’HIV.

I ricercatori del NIH si trovano comunque attualmente al lavoro per la progettazione di nuove importanti combinazioni tra anticorpi umani-lama. L’obiettivo è proprio quello di riuscire a creare un trattamento con potente effetto.