OnePlus 9 e il problema dell’avviso di surriscaldamento, sempre più segnalazioni dagli utenti

08—Apr—2021 / 10:54 AM

Basterebbe davvero poco per far scattare l’avviso di surriscaldamento sul nuovo OnePlus 9. A denunciare la problematica, scrive The Verge, sarebbero sempre più utenti. Il grosso delle segnalazioni arrivano direttamente dal forum ufficiale dell’assistenza di OnePlus.

In particolare, molti utenti segnalano una correlazione tra la comparsa dell’avviso di surriscaldamento e l’uso della fotocamera. Certo, OnePlus ha pubblicizzato a lungo la sua fotocamera – in collaborazione con Hasselblad – come una delle più potenti sul mercato, ma così si esagera.

OnePlus – continua The Verge – ha già comunicato di essere a conoscenza del problema. L’azienda sta lavorando ad una patch via software, che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

Alcuni utenti segnalano che il problema si sarebbe manifestato addirittura immediatamente dopo all’inizializzazione del device. In quest’ultimo caso, sembra evidente che si tratti di un bug e non di un vero problema di surriscaldamento.

Nel frattempo, OnePlus consiglia agli utenti di presentare un reclamo sul forum nel caso in cui si verifichi il problema.

Il OnePlus 9 è stato presentato lo scorso 23 marzo, anche nella versione Pro. Ne abbiamo parlato qua. Nel frattempo, lo smartphone è già finito sotto le grinfie di iFixit. Ecco i risultati del tear down: