Morbius, Uncharted ed altri film Sony in esclusiva su Netflix

Sony Pictures e Netflix hanno stretto un accordo che prevede l'uscita in esclusiva di titoli come Morbius e Uncharted, dopo la distribuzione nei cinema.

Dagli Stati Uniti arriva una news bomba che riguarda un accordo tra Sony e Netflix per la distribuzione di alcuni titoli cinematografici della casa di produzione sulla piattaforma streaming: tra questi ci sarebbero anche Morbius e Uncharted. Importante però sottolineare che i film verranno prima proiettati nelle sale cinematografiche e poi arriveranno su Netflix.

La piattaforma avrà un’esclusiva che durerà 18 mesi, anche se non è stato ben chiarito da quando inizierà questa finestra streaming. Questo accordo permetterà a Netflix anche di accedere ad alcuni titoli di Sony Pictures. Inoltre se Sony prevedesse di distribuire un lungometraggio direttamente in streaming Netflix avrebbe la prelazione.

Da sottolineare anche che Spider-Man: No Way Home non farà parte dell’accordo. Si tratta di un lungometraggio che va un po’ oltre gli interessi esclusivi di Sony, visto che è prodotto dai Marvel Studios. La stessa cosa sembra riguardi anche Venom: Let There Be Carnage.

Tra i film che però fanno parte di questo accordo ci sono il lungometraggio Morbius con Jared Leto, Uncharted con Tom Holland, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, ed il film del duo Brad Pitt/Sandra Bullock intitolato Bullet Train.