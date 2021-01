Morbius: Jared Leto conferma che potrebbe incontrare Blade in futuro

Jared Leto ha affermato che il suo Morbius potrebbe in futuro incontrare il Blade di Mahersala Ali nel Marvel Cinematic Universe.

Con il posticipo di Morbius, i fan Marvel si ritrovano ad aspettare da mesi novità sul lungometraggio con protagonista Jared Leto, che ha rivelato un qualcosa di davvero interessante. Secondo l’attore il suo Morbius ed il Blade di Mahershala Ali potrebbero incontrarsi in futuro.

Queste sono le parole di Leto al e Late Show with James Corden:

Sto interpretando un vampiro in un film di prossima uscita intitolato Morbius. Si tratta di un character Marvel, ed è chiamato il vampiro vivente, anche se non è proprio un vampiro, ma un super-qualcosa. Se potrebbe incontrarsi con Blade? Questa è una bella domanda. Posso dire che in futuro potrebbe accadere.