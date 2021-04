My son is probably gay: il primo volume del manga già disponibile con Star Comics

Da oggi, mercoledì 7 aprile, grazie a Star Comics è disponibile il primo volume di My son is probably gay, manga scritto e disegnato da Okura e serializzato nel web magazine GanGan Pixiv.

La commedia segue la vita quotidiana dell’adolescente Hiroki, che cerca di nascondere alla sua famiglia il fatto di essere gay. Il ragazzo però è ignaro che la madre sa già tutto. Tra gaffe e momenti comici la storia adatta a tutti fa riflettere sul rapporto genitori e figli e sulla’importante e delicato momento del coming out, che richiede tempo e pazienza.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Per una madre che cresce i suoi due figli adolescenti e che li accompagna, giorno per giorno, alla scoperta di se stessi non esistono segreti! Così, quando si trova di fronte a una verità che per lei è ormai assodata ma che per il maggiore dei suoi figli, Hiroki, è ancora complessa da gestire, non può far altro che sostenerlo con affetto, discrezione e complicità…

Una storia familiare tenera e coinvolgente, che mostra come non esistano confini all’amore di un genitore per il proprio figlio.