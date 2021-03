I married a girl to shut my parents up sarà disponibile ad aprile con Star Comics

Star Comics pubblicherà il manga I married a girl to shut my parents up, scritto e disegnato da Naoko Kodama, farà parte della collana Girl's Love.

Arriverà ad aprile grazie a Star Comics il manga I married a girl to shut my parents up, scritto e disegnato da Naoko Kodama, già conosciuta e apprezzata per altre opere a tema Girls’ Love.

Il volume unico vede protagonista Machi, la quale ha sempre soddisfatto i desideri dei suoi genitori a discapito della sua felicità. Il manga racconta e denuncia in maniera comica le aspettative che ancora oggi molte donne adulte devono affrontare.

Di seguito la sinossi ufficiale di I married a girl to shut my parents up:

Machi è cresciuta seguendo le regole imposte dai suoi genitori, sperando in qualche modo di soddisfarli. Con l’inizio del lavoro presso un’importante compagnia quotata in borsa, credeva di essersi finalmente liberata dalle continue pressioni, salvo poi scoprire che la loro nuova pretesa riguarda gli incontri organizzati per trovare marito. Per zittirli una volta per tutte, la ragazza decide di “sposarsi” con una kohai, Hana. Al contrario di quanto si sarebbe aspettata, la convivenza con la ragazza, che in passato le aveva dichiarato il suo amore, non le crea nessun disagio, ma si rivela anzi sorprendentemente gradevole…

