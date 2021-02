Star Comics: le edizioni speciali dei manga in arrivo nel 2021

Star Comics ha rivelato i manga che nel corso del 2021 avranno un’edizione speciale e gadget esclusivi.

Sarà una primavera all’insegna delle edizioni speciali e dei gadget quello che attende i lettori dei mega editi da Star Comics. La casa editrice infatti ha rivelato le serie che saranno disponibili anche in limited edition e i gadget ad esse collegate.

Si parte a marzo con l’esclusivo My Hero Academia Pack, che comprenderà il numero #27 della serie regolare e My Hero Academia – The Movie – Two Heroes – Anime Comics. Disponibile a tiratura limitata, la confezione conterrà anche una spinetta speciale.

Nello stesso mese arriverà Shaman King Final Edition, nuova versione dello shōnen di Hiroyuki Takei. I 35 volumi della collana sono stampati su con la elegante carta usomano bianca ed hanno ben due sovraccoperte, una con l’illustrazione della prima edizione ed una con l’illustrazione completamente nuova.

Inoltre solo in fumisteria sarà possibile acquistare Shaman King Final Edition Early Premier Pack che contiene primi due volumi e un esclusivo set di sticker.

Ad aprile sarà la volta di Solo Leveling, manga scritto da Chugong e disegnato da Sung-lak Jang e So-ryeong Gi. Il fumetto sarà dal 14 aprile sia in versione regular che in versione Limited Edition. Quest’ultima sarà disponibile solo in fumisteria e sarà arricchita da una particolare copertina con effetti cold-foil ed embossed.

Sempre ad aprile arriverà Record of Ragnarock, il cui quarto volume conterrà un set di di segnalibri in PVC, disponibile a tiratura limitata e solo in fumetteria.

La storia vede gli dei stufi del genere umano e ne decide l’estinzione. La valchiria Brunhilde però li convince ad indire il Ragnarok, ovvero una sfida tra dei ed esseri umani. Tredici uomini e tredici dei si sfideranno per decretare il destino dell’umanità.

Infine ad aprile e maggio sarà la volta dei primi due volumi dello shojo-fantasy Shirayuki dai capelli rossi.

I due albi saranno disponibili ad un prezzo di lancio speciale solo in fumetteria e fino ad esaurimento scorte. Il primo volume arriverà il 14 aprile al costo di 2,90€ (invece di 5,50 euro), mentre il secondo sarà disponibile dal 19 maggio a 3.90€ (invece di 5,50 euro). Una volta esauriti, gli albi saranno acquistabili a prezzo intero.

L’iniziativa non è valida per per librerie e store online, dove il manga sarà disponibile con un mese di ritardo rispetto alla fumisteria.

