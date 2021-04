Guardiani della Galassia 3: quest’anno inizieranno le riprese

James Gunn ha confermato tramite Twitter l’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia vol.3, la cui produzione dovrebbe iniziare entro quest’anno. Il regista sembra essere stato chiaro, rispondendo in maniera precisa alla questione che gli è stata posta in rete.

Questo è il post dedicato alla conferma dell’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia vol.3 .

Gunn attualmente è impegnato nella produzione della serie TV su Peacemaker, lo spin-off di The Suicide Squad, il lungometraggio DC Comics che arriverà nelle sale cinematografiche ed in streaming il 5 agosto.

La produzione di Guardiani della Galassia vol.3 è stata a lungo rimandata a causa dei problemi tra James Gunn e la Disney, che sono stati risolti nel corso del tempo.

James Gunn aveva ultimato la sceneggiatura del film prima del suo licenziamento, ma con il tempo trascorso potrebbe essere cambiato qualcosa di importante. Dave Bautista, che interpreta Drax in Guardiani della Galassia, lo ha dichiarato in una intervista rilasciata a Entertainment Weekly:

Ho visto una sceneggiatura all’inizio, quando eravamo ancora tutti in programma nel progetto e James Gunn era legato ad esso prima del licenziamento.Credo che l’intero calendario della Marvel sia cambiato, a causa della chiusura della pandemia e dei ritardi di produzione dei Guardiani della Galassia 3. Credo che le trame siano cambiate e non si intersecheranno come inizialmente previsto. Abbiamo anche perso Chadwick, quindi non so che fine farà Black Panther. Non ho visto la nuova sceneggiatura.