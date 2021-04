Peacemaker: coinvolta la regista di Jessica Jones

Per la produzione della serie TV dedicata a Peacemaker è stata coinvolta la regista di alcuni episodi di Jessica Jones Rosemary Rodriguez. La stessa Rodriguez non ha smentito la cosa. Si tratta di una professionista che ha lavorato in diversi importanti progetti televisivi, che includono anche: The Walking Dead, The Good Wife, Law and Order, ed altro ancora.

Per lo show sono stati coinvolti John Cena che interpreterà il protagonsita Christopher Smith, aka Peacemaker, un vigilane pacifista che lotta per riportare la pace; Steve Agee sarà John Economos, Danielle Brooks farà Leota Adebayo, Robert Patrick sarà Auggie Smith, Jennifer Holland interpreterà Emilia Harcourt, Chris Conrad sarà Vigilante, Christopher Heyerdahl farà Captain Locke, Chukwudi Iwuji interpreterà Clemson Murn, Lochlyn Munro sarà Larry Fitzgibbon, Annie Chang farà Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow sarà Keeya, e Rizwan Manji sarà Jamil.

Il regista James Gunn in merito alla serie tv Peacemaker ha dichiarato: