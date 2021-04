Mortal Kombat Shaolin Monks come prossimo progetto?

Le star di Mortal Kombat Max Huang e Ludi Lin vorrebbero recitare anche in uno spin-off tratto dal videogioco Shaolin Monks. Warner Bros. si avvicina al lancio del suo reboot di Mortal Kombat live-action. Questo film includerà la maggior parte dei personaggi iconici del videogioco e ha un grande potenziale per far rinascere il franchise.

L’enorme elenco di combattenti di Mortal Kombat include Liu Kang e Kung Lao. L’ex star dei Power Rangers Ludi Lin interpreta Liu Kang, uno dei protagonisti centrali del franchise. Kung Lao sarà interpretato dallo stuntman di lunga data Max Huang. Kung Lao e Liu Kang sono entrambi monaci Shaolin nel mondo di Mortal Kombat e hanno una delle amicizie più forti della serie. I loro personaggi parteciperanno entrambi al torneo di Mortal Kombat, ma gli attori sperano già in uno spin-off.

#SpinOffWeek #MortalKombat Shaolin Monks was, before the new Era, a beat them up / adventure game who explored the MK lore, and was a great way to know more about brave warriors like Liu Kang and Kung Lao, even if gameplay could be clunky . Have you played it ?#shareyourgames pic.twitter.com/z2nI9nRDtT — Flbond (@Freddie__Bond) January 21, 2021

Durante un’intervista con Max Huang e Ludi Lin, è stato chiesto loro quali fossero le loro speranze per il futuro del franchise. Entrambi pensano che ci possano essere molte possibilità, incluso uno spin-off tratto dal videogioco Shaolin Monks. Ecco le loro dichiarazioni:

Max Huang: Penso che mi piacerebbe vedere uno spin-off del videogioco Shaolin Monks. Raccontare la storia originale di Liu Kang e Kung Lao. Questo sarebbe il mio sogno perché avrei tante idee che mi piacerebbe condividere. Ludi Lin: Farei uno spin-off, perché penso che la fine del film lasci una premessa perfetta per questa scelta. Liu Kang perderà qualcosa che è davvero importante per lui nel film, ma non voglio fare spoiler.

I due combattenti sono apparsi per la prima volta insieme in Mortal Kombat II del 1993, ma Midway ha sviluppato uno spin-off per loro diversi anni dopo. Mortal Kombat: Shaolin Monks ha esplorato le storie di Liu Kang e Kung Lao in una realtà alternativa non canonica tra gli eventi dei primi due giochi. Il gioco li segue mentre viaggiano in Outworld per fermare i piani di Shang Tsung di conquistare Earthrealm e presenta altri personaggi importanti come Sonya Blade, Raiden, Johnny Cage e Goro. Se Mortal Kombat sarà un successo, potrebbe non passare molto tempo prima che più spin-off o sequel entrino in fase di sviluppo.