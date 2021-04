Lucifer 6 avrà 10 episodi, conferma lo showrunner

Lo showrunner di Lucifer 6 Joe Henderson ha confermato che la sesta stagione del dramma avrà dieci episodi. Interpretata da Tom Ellis nei panni dell’affascinante e diabolico Lucifer Morningstar, la serie vede il diavolo abbandonare l’Inferno e diventare consulente della polizia di Los Angeles, collaborando con la detective della omicidi Chloe Decker (Lauren German).

La serie era stata originariamente cancellata dopo tre stagioni su Fox, ma è stata ripresa da Netflix in seguito. Sebbene lo streamer avesse originariamente annunciato che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima, ha concesso a Lucifer una sesta stagione finale a giugno 2020.

In un’intervista Henderson ha ufficialmente confermato il conteggio finale degli episodi di Lucifer, affermando che saranno 10 episodi. Questo lo pone al di sotto del numero di episodi della stagione 5, ma alla pari con la stagione 4.

Non capita spesso che a una serie TV venga concessa una stagione extra inaspettata, quindi il team creativo di Lucifer farà in modo che ogni episodio sia rivelante e creerà una conclusione soddisfacente per la serie. La seconda parte della stagione 5 di Lucifer deve ancora essere presentata in anteprima, con la data di uscita confermata per il 28 maggio 2021 su Netflix. La seconda metà della stagione 5 includerà l’attesissimo episodio musicale, Bloody Celestial Karaoke Jam. Non è stata ancora confermata una data d’uscita per Lucifer 6.

