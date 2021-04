The Falcon and The Winter Soldier: nuove immagini dal terzo episodio

Marvel ha rilasciato nuove immagini dal terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, disponibile in esclusiva su Disney+.

Attenzione spoiler! Se non avete ancora visto il terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier non proseguite la lettura dell’articolo.

Nell’episodio intitolato Power Broker, Bucky e Sam sono in cerca di informazioni riguardanti il nuovo siero del supersoldato. Le indagini li porteranno prima a Berlino, dove incontreranno il Barone Zemo, e poi nella pericolosa isola di Madripoor. Qui oltre a trovare lo scienziato che è riuscito a sintetizzare la formula del siero rubata dai Flag Smasher, incontreranno anche Sharon Carter, che li aiuterà a sfuggire agli uomini del temibile Power Broker.

La serie ha debuttato lo scorso 19 marzo su Disney+ e vede protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, che riprendono i ruoli di Sam Wilson e Bucky Burnes. Al loro fianco Daniel Brühl ancora una volta nei panni del Barone Zemo, Emily VanCamp è nuovamente Sharon Carter / Agente 13. Insieme a loro Wyatt Russel è John Walker / US Agent e Erin Kellyman è Karli Morgenthau.

Vi ricordiamo che ogni venerdì trovate la recensione dell’episodio della settimana e l’articolo che analizza e svela tutti gli easter egg presenti.