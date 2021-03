The Falcon and The Winter Soldier: il poster dedicato a US Agent

L'account Twitter ufficiale della serie TV Marvel The Falcon and The Winter Soldier ha condiviso un nuovo poster dedicato a US Agent.

Il profilo Twitter ufficiale di The Falcon and The Winter Soldier, seconda serie TV del Marvel Cinematic Universe, ha diffuso un nuovo poster dedicato al personaggio di John Walker / US Agent, interpretato da Wyatt Russell:

Il poster vede il personaggio assumere un posa fiera, con testa alta e lo sguardo rivolto verso l’orizzonte (o il futuro, a voi la scelta) e con in primo piano lo scudo di vibranio appartenuto a Captain America e il pugno sinistro chiuso. Il Tweet è inoltre accompagnato dalla didascalia “Everybody in the world expects me to be something and I don’t want to fail them“, ovvero “Tutti nel mondo si aspettano che io sia qualcosa e io non voglio deluderli“. Una frase che sottolinea come il mondo si aspetti molto dal nuovo Captain America e di come il soldato senta la pressione che ha su di sé.

La serie diretta da Kari Skogland e sceneggiata da Malcolm Spellman vede il duo composto da Sam Wilson / Falcon e Bucky Burnes / Winter Soldier unire le forze per fermare i pani del Barone Zemo e del gruppo terroristico Flag Smasher. Al loro fianco ci sarà Sharon Carter / Agente 13.

Vi ricordiamo che The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato lo scorso 19 marzo su Disney+ e che ogni venerdì è disponibile un nuovo episodio.