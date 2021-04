Joe Exotic ha ispirato una serie di crypto-collezionabili

Nemmeno Joe Exotic è riuscito a sfuggire dalla mania per i NFT, ossia i crypto-collezionabili. L’eccentrico protagonista della docuserie di Netflix “Tiger King” è al centro di una collezione di carte da collezione, action figure virtuali e altri oggetti emessi, venduti e tracciati usando la tecnologia blockchain.

In tutto questo c’è un unico, piccolo, problema: la collezione è venduta da Jeff & Lauren Lowe e chi ha visto la docu-serie sa che Jeff e Joe Exotic non sono esattamente in buoni rapporti, anzi. Abbiamo il vago sospetto che il vero Joe Exotic non vedrà il becco di un quattrino dalla vendita di questi NFT. Che smacco, non bastasse la noia di dover passare gran parte del resto della sua vita in carcere. (Tutta colpa di Trump che non gli ha voluto dare la grazia, va detto).

In compenso, ci teniamo a dire che gli oggetti virtuali messi in vendita sono incredibilmente ben fatti. L’NFT principale raffigura una teca di vetro a protezione di un diorama che vede Joe Exotic imbracciare un fucile affianco ad un enorme trono da re e con ai piedi quella che sembra una tigre morta (o forse sta solo riposando? Le oscure rivelazioni dello show di Netflix ci portano a sospettare che sia la prima ipotesi). Il pezzo è limitato a soli 10 esemplari.

Gli altri NFT raffigurano delle carte da collezione con Joe Exotic in diverse pose e outfit, mentre una carta raffigura anche gli stessi Jeff & Lauren Lowe. I NFT sono all’asta su Rarible, piattaforma leader nella vendita e nello scambio di crypto-arte.

Il vero Joe Exotic – attualmente in carcere dove sta scontando una pena da 22 anni – ha ufficialmente chiesto che la vendita venga sospesa, ma sembra che non sia stato ascoltato.