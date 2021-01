Tiger King: Donald Trump non ha concesso la grazia a Joe Exotic

Nonostante le richieste degli avvocati di Joe Exotic, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha concesso la grazia al protagonista di Tiger King.

Uno dei personaggio che ha fatto più parlare di sé nel 2020, ovvero Joe Exotic con il suo Tiger King, non ha ricevuto la grazia da Donald Trump. L’ormai ex Presidente degli Stati Uniti si è dedicato l’ultimo giorno prima di lasciare la carica a graziare una lista di persone tra le quali, ad esempio, figura anche il suo ex collaboratore Steve Bannon. Si tratta di una lista di 73 nomi, dai quali però manca quello di Joe Exotic.

L’eccentrico personaggio in questo momento sta scontando 22 anni di prigione per il tentato omicidio (e più di una dozzina di violazioni dei diritti degli animali) di cui si parla nella prima stagione di Tiger King (serie disponibile su Netflix). Gli avvocati di Joe Exotic, il cui vero nome è Joseph Maldonado-Passage, avevano provato nei mesi scorsi a spingere per ottenere la grazia.

Mesi fa gli avvocati condivisero questa sua lettera online:

Mi dispiace di dovervi far arrivare una lettera così, ma la prigione sta facendo di tutto per impedirmi di parlare, per cui hanno limitato la mia possibilità di rispondere a tutte le lettere di persona, autorizzandomi a scrivere solo 15 lettere a settimana. Me ne arrivano 25 al giorno, per cui il mio team di avvocati vi risponderà con questa lettera. Leggo le vostre lettere, vi ringrazio per l’affetto e le parole gentili e il vostro supporto. Per favore, mantenete viva la mia storia e continuate a chiedere al nostro presidente di fare la cosa giusta e darmi la grazia.

Ma alla fine Trump non ha ascoltato Joe Exotic.