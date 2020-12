Parasite e Tiger King sono il film e la serie TV più cercati del 2020

Un anno di ricerche di Google rivela che Parasite, il film vincitore di quattro premi Oscar di Bong Joon-Ho, e Tiger King di Netflix sono il film e la serie TV più cercati del 2020.

Un anno di ricerche di Google rivela che Parasite di Bong Joon-Ho, e Tiger King di Netflix sono il film e la serie TV più cercati del 2020. Il thriller sudcoreano, è stato il vincitore a sorpresa come miglior film alla cerimonia degli Oscar del 2020. Il film ha portato a casa anche altri tre premi per il miglior regista, la migliore sceneggiatura originale e il miglior film internazionale.

Tiger King, invece è la docuserie di Netflix che ha seguito l’intrigo e il dramma che circondava un gruppo di eccentrici commercianti di animali esotici. Sia Parasite che Tiger King hanno dominato la scena tra i titoli di intrattenimento nel 2020, specialmente nella prima metà dell’anno, e non sorprende che fossero popolari anche su Google.

Nella lista annuale di Google, Year in Search, tradizionalmente pubblicata a dicembre, Parasite si è rivelato come il film più cercato, mentre tra le serie risulta Tiger King. Parasite ha battuto 1917 in cima alla lista dei film, con Black Panther al terzo posto. Il thriller erotico 365 Days è arrivato quarto e Contagion è arrivato quinto. Nella lista delle serie TV, Tiger King ha battuto il Grande Fratello Brasil per il primo posto, mentre La Casa di Carta, Cobra Kai e The Umbrella Academy sono state rispettivamente terza, quarta e quinta serie più ricercate.

Per quanto riguarda le serie TV, non sorprende che Netflix domini, conquistando quattro delle prime cinque posizioni. Lo strano caso del Grande Fratello Brasil, è probabilmente sulla lista a causa di un affascinante video rilasciato dallo spettacolo, in cui i concorrenti sono stati informati della pandemia di Coronavirus mesi dopo essere entrati nella casa.