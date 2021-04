I Simpson: in vendita la statuetta di Stupido Sexy Flanders

Era il 2000 quando nella decima puntata dell’undicesima stagione de I Simpson, dal titolo Piccola Grande Mamma, faceva la sua comparsa lo Stupido Sexy Flanders, ovvero la versione del vicino di Homer intento a sciare indossando una tuta alquanto attillata.

Ora una delle versioni più amate del personaggio diventa una vinyl figure grazie a Kidrobot, che ha già aperto le pre-vendite. La statuetta sarà disponibili in due versioni, la classica che vede il personaggio indossare l’iconica tuta da sci blu e rossa ed una variant con la tuta caratterizzata dai colori viola, giallo e nero. La figure di Stupido Sexy Flanders è alta 8 pollici (circa 20 centimetri) ed ha un costo di $ 69.99.

Di seguito la presentazione della statuetta:

Kidrobot è entusiasta di presentare la statuetta in vinile I Simpsons Stupido Sexy Flanders da 20 cm. Questa statuetta premium in vinile mostra Ned Flanders indossare la sua tuta da sci e alcune delle sue altre risorse mentre si unisce al suo vicino Homer sulle piste.”Mi fa sentire esattamente come se fossi nudo”. Questa scena iconica de I Simpson ha fatto breccia nei nostri cuori ed è diventato un amato momento degno di un meme che sarà catturato per sempre nella tua collezione. In arrivo nel 2021 da Kidrobot.