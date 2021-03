I Simpson festeggiano il 700esimo episodio della serie

I Simpson festeggeranno il loro 700° episodio e lo hanno celebrato con una delle loro caratteristiche couch gag. La serie è attualmente alla sua 32esima stagione ed è la più lunga serie televisiva in prima serata della storia. La serie è diventata un successo grazie al suo umorismo ed è diventata un classico della cultura pop.

Dalla sua anteprima nel 1989, I Simpson è noto per le sue battute e l’abbondanza di gag, come gli scherzi di Bart, Homer che strangola Bart e le gag sulla lavagna durante i titoli di testa. Come per molte commedie di lunga data, la serie trova il modo di inserire questi pezzi per il suo umorismo e per distinguersi con i suoi momenti unici. La sua gag più famosa è quella del divano che si verifica proprio alla fine dell’intro in cui la famiglia si riunisce sul divano davanti alla televisione prima che i titoli di coda arrivino.

Una nuova gag molto creativa sarà presentata nel notevole 700° episodio de I Simpson pubblicato da Animation Domination su FOX. La gag della durata di un minuto presenta un intertitolo chiamato Homer’s Family, con un disegno a fumetti di Homer realizzato dall’animatore e grafico, Bill Plympton, che in passato ha animato la gag di apertura del divano per alcuni episodi de I Simpson in passato. Il video può essere visualizzato di seguito:

La couch gag è una delle parti più famose e identificabili della serie a causa delle sue diverse e complesse variazioni, come i riferimenti a film famosi o serie televisive. Anche nel corso degli anni, quando l’apertura della serie era stata ridotta, la ga del divano è rimasta come gag di apertura di ogni episodio.

Mentre all’inizio, le gag sul divano sembravano essere solo un modo normale per continuare l’apertura, la serie ha trovato metodi innovativi per presentare la famiglia seduta sul divano. E con la serie rinnovata per altre due stagioni, i fan possono essere certi che ci saranno molte altre gag sul divano in arrivo.