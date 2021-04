Leonard Nimoy: a Boston una statua per celebrare Spock

Dopo che a fine marzo la città di Boston ha dedicato una giornata intera a Leonard Nimoy, gli omaggi nei confronti dell’interprete di Spock in Star Trek proseguono, considerando che il Museo delle Scienze assieme alla famiglia dell’attore stanno collaborando per una raccolta fondi che ha l’obiettivo di far costruire una statua in onore di Nimoy.

La statua dedicata a Leonard Nimoy dovrebbe riproporre il personaggio di Spock mentre fa il saluto vulcaniano, con l’opera che verrà realizzata dallo scultore David Phillips, che verrà posta nello Science Park di Boston. QUESTO è il LINK per accedere alla raccolta fondi destinata a realizzare l’opera.

Julie Nimoy, la figlia dell’indimenticabile attore, ha dichiarato:

La frase ‘lunga vita e prosperità’ rappresenta tanto mio padre, che credeva molto in queste parole. Lui amava davvero Boston, e avrebbe considerato un onore avere una statua all’interno del Museo delle Scienze. La scultura raffigurerebbe non solo uno dei più grandi gesti che simboleggiano la pace, la tolleranza e la diversità, ma sarebbe anche un grande tributo alla vita ed all’eredità di mio padre.

Ricordiamo che Nimoy non fu solo interprete di Spock, ma diresse anche alcuni film dedicati al franchise, oltre a comparire nel reboot del 2009 diretto da J.J. Abrams. Nel corso della sua carriera Nimoy è stato versatile, facendo da interprete di televisione, cinema, teatro, regista, scrittore e conduttore televisivo, ma anche, poeta, fotografo e musicista.