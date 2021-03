Leonard Nimoy Day si celebra a Boston il 26 marzo

Leonard Nimoy nacque a Boston il 26 marzo 1931, e per questo motivo la città americana, capitale del Massachusetts, ha voluto creare un Leonard Nimoy Day da celebrare proprio il 26 marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di Boston, Marty Walsh.

Queste sono le parole con cui l’attore, un po’ di tempo fa, definì la sua città natale:

Sono cresciuto a Boston, una città che mi ha dato tutta l’educazione, la cultura, ed ha formato la mia spina dorsale. Questa è la mia casa.

L’attore non dimenticò mai la sua città, dedicandosi anche ad operazioni filantropiche, finanziando ricerche contro il cancro, per l’arte e per la ricerca scientifica. Nimoy è scomparso nel 2015, ma la sua leggenda vivrà attraverso le generazioni, soprattutto grazie al ruolo di Spock, il personaggio protagonista di Star Trek, divenuto icona della cultura nerd e della fantascienza.

Nimoy non fu solo interprete di Spock, ma diresse anche alcuni film dedicati al franchise, oltre a comparire nel reboot del 2009 diretto da J.J. Abrams. Nel corso della sua carriera Nimoy è stato versatile, facendo da interprete di televisione, cinema, teatro, regista, scrittore e conduttore televisivo, ma anche, poeta, fotografo e musicista.

Il suo nome è legato in maniera indissolubile alla fantascienza ed al mistery, ed i cittadini di Boston oggi hanno un motivo in più per onorarne la memoria, a partire proprio dal prossimo 26 marzo.

Potrebbe interessarti anche questo approfondimento: