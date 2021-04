Google Meet, videochiamate gratis prorogate fino a giugno 2021

L’estensione gratuita di Google Meet a tutti gli utenti Google non si fermerà il 31 marzo 2021, ma durerà fino al 30 giugno. È già la seconda volta che il colosso di Mountain View proroga questo “piccolo regalo”: sei mesi fa, infatti, bigG decise di spostare il termine dal 30 settembre al 31 marzo.

Questa iniziativa, inaugurata ad aprile permette a tutti gli utenti free di creare riunioni gratuite fino a 100 persone e senza limiti di tempo. In definitiva, gli utenti gratuiti di Google Meet potranno continuare ad effettuare chiamate oltre i 60 minuti – e fino a 24 ore – anche dopo il 31 marzo 2021 e precisamente fino al 30 giugno, salvo nuovi ripensamenti.

Il motivo è semplice, anche se Google non lo ha spiegato esplicitamente: la pandemia da Coronavirus ancora non è passata e sono moltissime le persone nel mondo che non potranno abbracciare amici e parenti durante le prossime festività di Pasqua.

Ovviamente la speranza è che Google non abbia più motivo per prolungare la scadenza il prossimo giugno.

Google, inoltre, ha costantemente aggiornato il servizio quest’anno per mantenerlo competitivo rispetto ad altri servizi come Zoom, aggiungendo, ad esempio, funzionalità come la visualizzazione a griglia in stile Zoom che permette di vedere fino a 49 persone contemporaneamente e la sfocatura dello sfondo.