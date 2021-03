Amanda Seyfried interpreterà la fondatrice di Theranos, Elizabeth Holmes, nella serie tv di Hulu dal titolo The Dropout. L’attrice sostituisce Kate McKinnon, la cui uscita dal progetto è stata segnalata a febbraio.

La serie tv racconta la storia di Elizabeth Holmes, un’imprenditrice che aveva fondato la società Theranos, una start-up di test medici. Un tempo valeva miliardi di dollari, ma il tutto è crollato quando è stato rivelato che nessuna tecnologia da lei utilizzata funzionava effettivamente, mettendo in grave pericolo la salute di migliaia di persone.

La truffa di Elizabeth Holmes ebbe così tanto successo in passato che Theranos fu valutata ben nove miliardi di dollari, rendendola una delle donne più ricche del mondo. È stata incriminata da una giuria federale nel 2018, insieme all’ex direttore operativo di Theranos, con nove capi di imputazione per frode telematica e due capi di cospirazione per aver commesso frode.

Amanda Seyfried sarà anche produttrice di The Dropout. Di recente abbiamo visto l’attrice al cinema in Mean Girls, Mamma Mia, Les Miserables e Dear John e alla televisione in Big Love, Veronica Mars e nel revival di Twin Peaks.

Elizabeth Meriwether sarà la showrunner e produttrice esecutiva della serie tv. Insieme a quest’ultima, Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson e Taylor Dunn in veste di produttori esecutivi del progetto basato sul podcast ABC Radio e ABC News su Elizabeth Holmes. Jarvis ha ospitato il podcast, prodotto da Thompson e Dunn. 20th Television e Searchlight produrranno il film.

