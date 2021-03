Reverse: il legal thriller in esclusiva digitale dal 21 aprile

Il legal thriller Reverse arriverà in esclusiva digitale a partire dal 21 aprile. Il film diretto da Mauro John Capece e sceneggiato da Guillaume Pichon sarà disponibile su Sky Prima Fila, Chili, The Film Club, AppleTV e Google Play.

La storia vede protagonista l’investigatrice Giulia Montelli, che si reca in una clinica psichiatrica per interrogare il serial killer Matteo Muzzi e ottenere così la confessione dei delitti che permetterebbe di incriminarlo. Il cast vede protagonisti Iago Garcia, Corinna Coroneo, Adrien Liss, Klaudia Pepa e Simonetta Ingrosso.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Giulia Montelli, 35 anni, è una poliziotta investigatrice di Roma. Il suo capo l’ha mandata in missione da sola presso una clinica psichiatrica del centro Italia per interrogare Matteo Muzzi, un serial killer di 36 anni che è accusato di ripetuti omicidi in Italia, Svizzera e Francia. Il soprannome di quel Muzzi è “il killer del coltello blu” perché firmava ogni suo delitto con un coltello blu piantato nel corpo della vittima. Dopo il suo arresto avvenuto qualche mese prima in Italia, Muzzi fu dichiarato schizofrenico dagli psichiatri e di fatto non perseguibile penalmente perché incapace di intendere e volere. Ma diventerebbe perseguibile se facesse quello che gli americani chiamano Reverse, ovvero una confessione in stato lucido. La missione di Giulia è quindi ottenere quel Reverse, affinché Muzzi sia processato da una corte penale.