Tom & Jerry, la recensione: come salvare un matrimonio

Era il 1940 quando il duo composto da William Hanna e Joseph Barbera idearono il corto Puss Gets the Boot (Un gatto messo alla porta), storia che vedeva protagonisti il gatto Jasper e il topo Jinx, prototipi di quelli che poi sarebbe diventati Tom & Jerry. Inizialmente titubanti sul progetto, il corto prodotto da MGM arrivò nei cinema e fu un grande successo di pubblico, tanto da essere candidato all’Oscar al miglior cortometraggio d’animazione. La casa di produzione decise così di rinominare i personaggi e renderli protagonisti di una serie di corti. A distanza 81 anni i due sono una delle coppie più note ed amate dei cartoni, vincitori di ben sette Oscar al miglior cortometraggio d’animazione e la serie cinematografica di maggior successo.

Nel corso degli anni i due iconici personaggi sono stati protagonisti di cinque serie animate (l’ultima è attualmente in corso) e ben sedici lungometraggi animati. Ora il gatto ed il topo tornano con una nuova avventura in live action che li vedrà fare qualcosa di incredibile: collaborare. Nella recensione di Tom & Jerry seguiremo la strana coppia entrare in azione per le strade di New York con la missione di salvare il matrimonio del secolo.

La rivalità tra Tom & Jerry si riaccende in un film divertente che unisce animazione e live action.

Home Sweet Home

Il topo Jerry è alla disperata ricerca di una casa, ma trovare la casa perfetta non è facile. Il gatto Tom è una star della musica che si appresta a suonare il piano con John Legend. Le strade dei due si incroceranno inesorabilmente e cambierà la vita di entrambi, soprattutto quando il piccolo topo decide di trasferirsi nell’albergo più esclusivo di New York alla vigilia del matrimonio del secolo.

Tom e Jerry si contendono il soggiorno in un prestigioso Hotel di New York.

Per evitare che Jerry rovini la cerimonia, la giovane organizzatrice dell’evento, Kayla, decide di assumere Tom nella speranza che catturi l’indesiderato ospite. Inizierà così una battaglia fatta di inseguimenti e trappole che coinvolgerà l’intero Hotel, che sarà a rischio distruzione. Così come la carriera della giovane Kayla, che mette tutto in mano a Tom.

Come se non bastasse a tramare contro i tre c’è il cinico ed ingessato responsabile degli eventi dell’Albergo Terence, che mal tollera la nuova spigliata collega e i suoi modi troppo alla mano e poco professionale. Riusciranno i tre a non rovinare il matrimonio e a non distruggere il prestigioso Hotel?

Tom & Jerry: nemici amici

Il duo composto da Tom & Jerry non ha certo bisogno di presentazione, tutti sappiamo come i due personaggi si facciano la guerra da oltre ottant’anni e di come la loro rivalità crei problemi a chiunque gli sta intorno, come al povero cane Spike che si ritrova sempre coinvolto suo malgrado.

Sin da subito ci viene mostrata la rivalità tra i due protagonisti.

Non c’è da stupirsi quindi che, dopo un inizio rappato da parte di un piccione, ci venga mostrata subito la rivalità tra i due protagonisti, pronti a mettersi i bastoni tra le ruote a vicenda pur di screditare l’altro e trarne un minimo vantaggio. Così come non c’è da stupirsi se ad avere la peggio sarà sempre il povero gatto, che tra incidenti in bici, fulmini e tanto altro non avrà vita facile.

Nei cento minuti di film assistiamo quindi al più tipico degli scontri tra i due eterni rivali, che questa volta si contenderanno la possibilità di poter vivere felici, contenti e riveriti in un prestigioso Hotel. La verità è che nessuno dei due ha fatto i conti con l’impettito responsabile degli eventi della struttura, uomo tutto di un pezzo ligio alle regole e insofferente nei confronti dei due scalmanati protagonisti.

La storia del film è qualcosa di già visto.

Una storia quella raccontata in Tom & Jerry che non brilla per originalità, ma che riesce comunque a divertire ed intrattenere grazie a gag esilaranti e ad un ritmo frenetico che riesce a mantenere alta l’attenzione dello spettatore. Durante la visione abbondano inseguimenti, combattimenti e ingegnose trappole che avranno come unico effetto quello di portare scompiglio nell’intero Hotel.

Una rivalità che si trasformerà in amicizia per aiutare l’unica persona che in qualche modo crede in loro. Sarà per Kayla, e per non perdere la possibilità di vivere in un lussuoso Albergo, che i due inizieranno a collaborare e a passare una giornata in giro per New York. Tra giri in limousine e partite allo stadio di baseball i due riusciranno a fare squadra, ma le cose non andranno come previste.

Il film riesce a rallegrare lo spettatore con trovate spassose.

Ben presto la rivalità tra i due si riaccenderà, anche a causa di un nemico comune, e Tom & Jerry riprenderanno da dove avevano interrotto prima della tregua. Una rivalità che giungerà al suo culmine e avrà disastrose conseguenze, sia per loro, che per la loro unica amica, che per Hotel e sposi. Una distruzione totale con conseguenze catastrofiche. Ma che la strana coppia riuscirà a risolvere, per il consueto happy ending.

Un matrimonio da salvare

La storia raccontata nel film di Tim King non è solo la rivalità tra i due noti personaggi Hanna & Barbera, è anche la storia di come i due sono riusciti a rovinare un matrimonio ma allo stesso tempo a salvarlo e renderlo migliore. Perché in fondo l’amore vince su tutto.

Il matrimonio tra Preeta e Ben diventa sempre più pomposo.

Sullo sfondo del loro duello c’è la cerimonia tra Preeta e Ben, due giovani famosi che non vogliono altro che coronare il loro sogno d’amore. Le cose però non sono così semplici, soprattutto se il matrimonio diventa ogni minuto sempre più sfarzoso e kitsch, con tanto di animali esotici, e a scombussolare il tutto ci sono un gatto ed un topo che se le danno di santa ragione incuranti di travolgere chi gli sta intorno.

I disastri combinati da Tom & Jerry non faranno che emergere i malumori e le incomprensioni tra i due sposi, che finiranno inevitabilmente per allontanarsi. Ma sarà grazie proprio all’intervento del gatto e del topo che i due riusciranno a riappacificarsi e a sposarsi con una romantica cerimonia.

Quella di Preeta e Ben è il classico amore raccontato nelle rom-com.

La storia di Preeta e Ben è la più classica delle storie d’amore presenti nelle commedie romantiche, dove i due amanti inizialmente incapaci di ascoltare l’altro, impareranno l’importanza della comunicazione e di come la sfarzosità sia sopravvalutata.

Una sottotrama che serve a rendere la rivalità slapstick dei protagonisti ancora più disastrosa. I due sposi sono le principali e ignare vittime di una faida che continua da decenni e che qui raggiunge il culmine della distruzione. Due personaggi che rimangono fedeli a loro stessi, tanto da non spiccicare parola e farsi capire con i gesti.

Il nuovo film di Tom & Jerry non deluderà, anche grazie alla tipica comicità slapstick.

È innegabile che la sceneggiatura lasci un po’ desiderare, non sfruttando a dovere certi personaggi – su tutti l’irascibile chef di Ken Jeong – e non caratterizzando al meglio il cast umano, ma nonostante ciò la storia funziona.

In conclusione della recensione di Tom & Jerry, il film piacerà sicuramente ai bambini che saranno divertiti dai tanti e divertenti momenti che vedono il gatto ed il topo protagonisti, in un turbinio di distruzione e azione. Riuscirà anche a far sorridere gli adulti che ritroveranno due vecchi amici con cui sono cresciuti.

Tom & Jerry sarà disponibile dal 18 marzo su per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Sky Primafila, Infinity e molte altre piattaforme digitali.