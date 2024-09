Si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore di quanto fatto dal governatore della California, ovvero Gavin Newson, che per tutelare gli artisti dall’intelligenza artificiale ha deciso di approvare due proposte di legge. Di cosa stiamo parlando? In California adesso utilizzare l’IA per ricreare l’immagine o la voce di un attore, di un artista in generale o semplicemente di un cittadino californiano è vietato, anzi illegale.

Ovviamente nel caso in cui questo venga fatto senza il suo consenso. E nel caso in cui uno studio decida di chiedere il permesso per poter replicare voce o aspetto di un artista ecco che nel contratto dovrà specificare cosa intende fare. E quindi come intende utilizzare la versione clone creata tramite intelligenza artificiale. Mentre invece se l’artista che si intende replicare è deceduto sarà necessario chiedere il permesso agli eredi. In caso contrario riprodurre immagine o voce sarà assolutamente vietato.

Una legge ancora in bilico in attesa di approvazione

Occorre comunque precisare che ad oggi vi è ancora una legge in bilico, nonostante la sua importanza. Stiamo esattamente parlando della legge SB 1047 approvata lo scorso mese dai legislatori statali ma non ancora approvata dal governatore Newsom. Questa legge potrebbe apportare dei cambiamenti piuttosto importanti nel panorama dell’intelligenza artificiale, e soprattutto duraturi. Per essere più precisi questa legge stabilisce una certa responsabilità civile nei confronti delle aziende che si occupano dello sviluppo di modelli di IA generativa, tra queste ad esempio la celebre ChatGPT.

Secondo alcune indiscrezioni Newsom sembrerebbe aver avuto delle perplessità legate al timore che l’approvazione possa in qualche modo ostacolare lo sviluppo dell’IA nello Stato. Il tempo massimo che il governatore della California ha a sua disposizione per poter approvare tale legge è fine settembre. Per cui non ci rimane che attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa deciderà di fare.