Masters Of The Universe: presto la data d’uscita della serie

Kevin Smith, il regista della serie sequel di Netflix Masters of the Universe: Revelation, afferma che presto arriverà l’annuncio della data di uscita. Smith ha detto che la serie sarà un sequel della serie animata originale di Masters of the Universe che si è conclusa nel 1985. Il cast vocale della serie è pieno di grandi nomi: Mark Hamill sarà la voce di Skeletor, Tony Todd quella di Scare Glow e la star di Game of Thrones Lena Headey quella di Evil-Lynn.

La serie è in produzione dal 2019 e il regista ha fornito qualche informazione in merito nell’ultimo anno mentre lavorava alla post-produzione. Adesso Smith ha recentemente annunciato che la serie rivelerà presto la sua data di uscita. Parlando sul suo podcast Fatman Beyond, Smith ha detto di sapere già la data di uscita, ma di non poterla rivelare. Il regista ha però aggiunto che Netflix la annuncerà molto presto. Puoi leggere i commenti completi di Smith qui sotto:

La serie uscirà su Netflix nei prossimi mesi. Ci sarà presto un annuncio. Lo so da un po’ di tempo ma non mi lasciano dire niente.

Un video di Smith di febbraio ha rivelato che il regista non reinventerà totalmente l’universo, ma piuttosto gli renderà omaggio espandendolo per una nuova generazione, qualcosa di cui il pubblico probabilmente sarà incredibilmente felice.

Ma al di là di questo, poco è stato rivelato sulla serie. Fortunatamente, una volta confermata la data di uscita, avremo presto anche un trailer che rivelerà molti più dettagli della trama. La serie sarà prodotta dalla stessa casa di animazione che era responsabile della serie Castlevania su Netflix.