Ecco il cast completo di Being The Ricardos, il film basato sulle icone della sit-com Lucy ed io, Lucille Ball e Desi Arnaz, e diretto da Aaron Sorkin.

È stato annunciato il cast completo di Being The Ricardos, il film in uscita basato sulle icone della sit-com Lucy ed io, Lucille Ball e Desi Arnaz, e diretto da Aaron Sorkin. Il film di Amazon Studios è incentrato sui due protagonisti della comedy, o meglio sulla loro relazione personale durante le riprese. I figli di Lucille Ball e Desi Arnaz, Lucie Arnaz e Desi Arnaz Jr., sono stati ingaggiati come produttori esecutivi e sostengono la sceneggiatura di Aaron Sorkin, insieme alle sue scelte di casting.

Di recente Lucie Arnaz ha confermato che Nicole Kidman vestirà i panni della protagonista femminile, ovvero la madre Lucy. Mentre Javier Bardem interpreterà il ruolo di Desi Arnaz, il padre. Ora, poco prima dell’inizio della produzione, Variety ha rivelato il cast completo di Being the Ricardos:

Tony Hale, Alia Shawkat e Jake Lacy presteranno il volto ai veri collaboratori dietro le quinte di Lucy ed io. Tony Hale sarà Jess Oppenheimer, produttore esecutivo e scrittore capo della sitcom. Alia Shawkat e Jake Lacy invece saranno rispettivamente Madelyn Pugh e Bob Carroll Jr., che hanno collaborato alla sceneggiatura dell’amata serie.

Anche Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D) si è unito al cast, insieme a Nelson Franklin, John Rubinstein, Linda Lavin, Robert Pine e Christopher Denham. Il cast comprende pure J.K. Simmons e Nina Arianda rispettivamente nei panni dei co-protagonisti di Lucy ed io, William Frawley e Vivian Vance.

Being the Ricardos di Aaron Sorkin mostrerà una settimana di produzione sul set della sit-com: dalla tavola letta il lunedì alle registrazioni del pubblico in studio dal vivo il venerdì. Il film si immergerà nella famosa relazione caotica della coppia, in contrasto con i personaggi spensierati che hanno portato in vita sullo schermo.

Insomma, la pellicola farà luce su ciò che stava accadendo personalmente alle due star durante le riprese. Ricordiamo che Lucy ed io è andata in onda dal 1951 al 1957.

