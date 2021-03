Jason Behr (Roswell) e Claude Knowlton (American Crime Story) si sono uniti al cast di Supergirl 6, la serie tv di CW in cui i due attori ricopriranno ruoli ricorrenti. Claude Knowlton vestirà i panni di un alieno dai modi miti, il ​​cui tragico passato gli consente di aiutare i Superamici con la loro missione. Jason Behr interpreterà un noto kryptoniano, che svolge un ruolo significativo nell’aiutare Kara quando deve affrontare circostanze al di fuori del suo controllo. Il nome del suo personaggio però sarà tenuto nascosto.

La quinta stagione di Supergirl si è conclusa con Brainiac (Jesse Rath) pronto a sacrificarsi per “imbottigliare” Leviathan. Ecco in sostanza cosa è accaduto:

Mentre Brainiac è vicino alla morte, dopo aver tentato di fermare Lex (Jon Cryer), Supergirl e il team cercano di salvarlo iniziando un’epica battaglia con Gamenmae (interpretata dalla guest star Cara Buono). Dopo aver sconfitto Leviathan, Supergirl rivolge la sua attenzione a Lex, che ha usato la piattaforma Obsidian per fare il lavaggio del cervello a mezzo mondo in modo che fosse amato e seguito a tutti i costi, indipendentemente dalle cose orribili che fa.

Nel cast di Supergirl 6, oltre a Jason Behr e Claude Knowlton, troviamo Melissa Benoist (Kara Zor-El alias Supergirl), insieme a Chyler Leigh, David Harewood, Katie McGrath, Jesse Rath, Nicole Maines, Julie Gonzolo, Azie Tesfai, Andrea Brooks e Staz Nair.

Basato sui personaggi della DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, Supergirl è prodotta da Berlanti Productions, in associazione con Warner Bros.Television, e vede come produttori esecutivi Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Riverdale), Sarah Schechter (Arrow, The Flash), Robert Rovner (Dallas) e Jessica Queller (Una mamma per amica, Gossip Girl). Supergirl 6 debutterà martedì 30 marzo in America su CW.

Potrebbe interessare: