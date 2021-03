The Witcher 2 foto dal set sembrano introdurre The Wild Hunt

Dal set a Saunton Beach di The Witcher 2 sono emerse nuove foto che rivelerebbero l'introduzione di The Wild Hunt nella seconda stagione.

Nuove foto dal set di The Witcher 2 rivelano l’introduzione di The Wild Hunt o i Wraiths di Mörhogg come sono chiamati a Skellige. Netflix ha trasformato la popolare serie di libri e il franchise dei videogiochi in una serie live-action nel 2019. Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia e per ora la serie si è rivelata molto popolare per il servizio di streaming. Un’altra stagione infatti è in piena produzione.

Una parte chiave della storia della seconda stagione di The Witcher dovrebbe essere il legame tra Geralt e Ciri (Freya Allen), la principessa di Cintra. I due personaggi si sono incontrati nella prima stagione e probabilmente si dirigeranno a Kaer Morhen nella seconda. Anche personaggi come Eskel (Basil Eidenbenz) e Lambert (Paul Bullion) faranno parte della trama ma ora nuove foto dal set hanno rivelato l’introduzione di The Wild Hunt.

Le foto in questione provengono dal set di The Witcher a Saunton Beach nel Devon, nel Regno Unito. Le foto mostrano cinque guerrieri corazzati e i loro cavalli che galoppano lungo la spiaggia. Secondo le fonti di Redanian Intelligence, questi cavalieri fanno parte di The Wild Hunt. Di seguito le foto del set:

Ciri è uno dei principali bersagli di The Wild Hunt; questi guerrieri sono interessati a lei a causa delle sue capacità e questo porterà Geralt e Yennefer a cercare di proteggerla. La seconda stagione ha sicuramente progettato di esplorare più il personaggio di Ciri e suoi poteri, quindi la presenza di The Wild Hunt potrebbe aver senso. Naturalmente, c’è anche la possibilità che The Wild Hunt per ora abbia solo un piccolo ruolo nella prossima stagione, non ci resta che aspettare di aver la conferma ufficiale di questa notizia.

