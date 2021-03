The Suicide Squad: il poster grindhouse del film

James Gunn ha rivelato un suggestivo poster in stile grindhouse di The Suicide Squad, annunciando che il nuovo trailer è in arrivo.

James Gunn ha condiviso un poster in stile grindhouse di The Suicide Squad, il lungometraggio DC Comics che uscirà ad agosto. Il regista ha anche rivelato che oggi uscirà il trailer del film. Se la situazione della pandemia negli Stati Uniti continuasse a stabilizzarsi The Suicide Squad potrebbe contare anche sulle sale cinematografiche per una buona distribuzione.

Qui sotto potete vedere l’intrigante poster.

I'll just drop this here. Did I mention that a trailer is coming tomorrow? #TheSuicideSquad pic.twitter.com/VmB9n0rFSZ — James Gunn (@JamesGunn) March 25, 2021

Così come è accaduto per i Guardiani della Galassia, o forse ancora di più stavolta, James Gunn pare abbia tirato fuori tutta la propria creatività più schizzata per dare vita ad un lungometraggio DC che ha già incuriosito tutti gli appassionati.

Il cast di Suicide Squad vedrà Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Margot Robbie come Harley Quinn, Idris Elba come Bloodsport, Jai Courtney come Captain Boomerang, Joel Kinnaman come Rick Flagg, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee come John Economos. Ci saranno anche Nathan Fillion come Tok, Mayling Ng come Mongal, Pete Davidson come Blackguard, Sean Gunn come Weasel, Joaquin Cosio come il generale Mateo Suarez, Juan Diego Botto come Luna, Storm Reid come Tyla, Alice Braga come Sol Soria, Jennifer Holland come Emilia Harcourt e Taika Waititi in un ruolo sconosciuto.