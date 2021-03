Outcast: disponibile il penultimo albo della serie a fumetti

La serie a fumetti di Outcast si sta avvicinando alla conclusione, con l’uscita del penultimo numero, il 23, che è disponibile in edicola e fumetteria dal 25 marzo. la serie realizzata da Robert Kirkman (che è stato ospite dell’Ultrapop Festival) e da Paul Azaceta, si concluderà in Italia a maggio con la pubblicazione del 24esimo albo.

Ecco le cover di Outcast 23 (la Fusione, parte 2 di 3).

Questa è la descrizione fatta da Saldapress dell’arco conclusivo di Outcast:

Prosegue lo story arc conclusivo di Outcast. Il secondo di tre albi che ci condurranno al gran finale della saga di Robert Kirkman e Paul Azaceta.

La Fusione è imminente: è ora di fare i conti col passato e con le scelte compiute. Così, mentre il suo viaggio sta per concludersi, il reverendo Anderson inizia a chiedersi se, per caso, non sia sempre stato dalla parte sbagliata, e Megan vedrà finalmente la fine del suo incubo.