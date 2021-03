Il 25 marzo UltraPop Festival 2021 prosegue con un panel dedicato al fumettista Robert Kirkman, celebre per le serie di fumetti di The Walking Dead e Invincible.

Per il 25 marzo, quinto e ultimo giorno dell’evento digitale, UltraPop Festival 2021 ha in serbo un altro panel imperdibile, che si terrà alle 21:00 e vede come ospiti d’eccezione il fumettista Robert Kirkman e lo sceneggiatore Simone Racioppa. L’autore e lo showrunner di Invincible ci parleranno della serie tv animata, disponibile su Amazon Prime Video dal 26 marzo 2021 e pronta a sovvertire i canoni della narrazione supereroistica. Presentano l’incontro Come si diventa Invincible – Ce lo svelano Robert kirkman e Simon Racioppa Giovanni Zaccaria di Lega Nerd e il traduttore e interprete Michele Innocenti.

Dopo The Walking Dead, un altro grande fumetto firmato Robert Kirman si appresta al grande salto transmediale. La serie di fumetti di Invincible arriva su Prime Video sotto forma di una nuova serie tv animata. Ne parliamo con l’autore e lo showrunner della serie, Simon Racioppa.

Amazon ha descritto Invincible come uno spettacolo di supereroi per adulti, che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo comune, se non fosse che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Mentre Mark sviluppa i suoi poteri, poco dopo aver compiuto i 18 anni d’età, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Nel cast stellato di doppiatori della serie animata, in uscita il 26 marzo, ricordiamo la presenza di molte celebrità conosciute: JK Simmons, Steven Yeun, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson e Gray Griffin.

Robert Kirkman è nato a Richmond il 30 novembre 1978 ed è un fumettista statunitense, celebre per le serie di fumetti The Walking Dead, Invincible e Marvel Zombi. Nel 2010 Kirkman ha collaborato anche alla realizzazione della serie televisiva The Walking Dead, tratta dalla sua omonima opera a fumetti, in veste di produttore esecutivo e di sceneggiatore del quarto episodio della prima stagione, intitolato Vatos, e del secondo episodio della quinta stagione, dal titolo Sconosciuti.

Nello stesso anno fonda l’etichetta Skybound sotto l’ombrello della Image Comics. In seguito co-produce la serie televisiva del 2016 Outcast, adattamento del suo omonimo fumetto. Nel 2010 inoltre è stato premiato come Best Comic Book Writer agli Scream Awards per The Walking Dead. Il superiore preferito di Robert Kirkman è Spider-Man. Non a caso il fumettista ha chiamato suo figlio Peter Parker Kirkman.

Siete pronti a scoprire tutte le novità? Seguite il panel di Robert Kirkman su Twitch e sul sito ufficiale di UltraPop Festival 2021!

Tutti gli incontri possono essere recuperati il giorno dopo in differita sul canale YouTube.

Potrebbe anche interessare: