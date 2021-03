Il Comissario Ricciardi: dal 25 marzo il fumetto Vipera

Il 25 marzo è uscito in libreria e fumetteria il volume Vipera, racconto a fumetti tratto dalle storie del Commissario Ricciardi.

Questo è il trailer di presentazione di Vipera, nuova storia de Il Commissario Ricciardi.

Il fumetto è a colori, in formato 17×26 cartonato, composto da 176 pagine al prezzo di 21 euro. A lavorare sul volume sono stati: Maurizio de Giovanni (soggetto), Sergio Brancato (sceneggiatura), Lucilla Stellato (disegni), Daniele Bigliardo (copertina),Giuseppe Boccia, Andrea Errico, Flavia de Vita, Mercy Sara Onyenkpa, Giovanni Preziosi, Giusy Ianniello (colori).

La storia ci accompagna nei giorni della Pasqua del 1932, in una “casa chiusa”, dal nome evocativo di “Paradiso”, dove viene trovata morta Maria Rosaria Cennamo detta Vipera, considerata dai suoi clienti la più bella prostituta della città. A indagare è come sempre il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, creato da Maurizio de Giovanni, e il finale di questa inchiesta sarà per lui dolorosa e molto amara.

Nell’introduzione al volume, Maurizio de Giovanni spiega: