Batwoman 2: una fan art con Wallis Day nei panni dell’eroina

26—Mar—2021 / 11:13 AM

I fan di Batwoman sembrano già aver dimenticato Ruby Rose, considerando che la nuova Kate Kane è Wallis Day, che è stata da poco annunciata ufficialmente, e perciò sul web c’è chi ha già provato ad immaginarla nei panni della supereroina, pubblicando una suggestiva fan art.

Qui sotto potete vedere l’immagine della fan art con Wallis Day nei panni di Batwoman.

La stessa Wallis Day ha rivelato qualche giorno fa il suo ingresso nel cast, dichiarando:

Sono super entusiasta all’idea di potermi unire al cast di Batwoman. Penso che sappiate quanto tutto ciò possa significare per me. Tutti mi hanno fatta sentire a mio agio, ed è entusiasmante potermi ritrovare con la mia DC family.

L’attrice era già comparsa nella serie TV dedicata a Krypton. Wallis Day è apparsa nella televisione anche in Jekyll and Hyde, Casanova, e The Royals.

Da poco è stato rivelato anche l’interprete che ricoprirà il ruolo di Black Mask in Batwoman 2: stiamo parlando di Peter Outerbridge. Il suo alterego è Roman Sionis, un CEO pragmatico che lotta contro il sistema corrotto di Gotham City. Con Black Mash assumerà il ruolo di villain che combatte contro i vigilanti della città.

i due character compariranno nelle nuove puntate della serie sta andando in onda negli Stati Uniti su The CW.