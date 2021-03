Batwoman 2: Wallis Day è la nuova Kate Kane

Sembrava che il personaggio di Kate Kane fosse stato abbandonato, ed invece in Batwoman 2 ritornerà il character, ma interpretato da un’attrice diversa da Ruby Rose: stiamo parlando di Wallis Day. Il personaggio comparirà nella seconda parte della serie, e rivelerà che fine aveva fatto.

A rivelarlo è stata la stessa attrice che ha dichiarato sui social:

Sono super entusiasta all’idea di potermi unire al cast di Batwoman. Penso che sappiate quanto tutto ciò possa significare per me. Tutti mi hanno fatta sentire a mio agio, ed è entusiasmante potermi ritrovare con la mia DC family.

L’attrice, infatti, era già comparsa nella serie TV dedicata a Krypton. Wallis Day è apparsa nella televisione anche in Jekyll and Hyde, Casanova, e The Royals.

Batwoman 2 vede l’arrivo di una nuova eroina a Gotham City. Kate Kane infatti non indossa più il costume di Batwoman, ma la sua eredità è stata presa da Ryan Wilder. La ragazza è descritto come simpatica, disordinata, un po’ sciocca e indomita. Senza nessuno nella sua a farle da guida, ha trascorso anni come corriere della droga, schivando il GCPD e mascherando il suo dolore con cattive abitudine. Oggi Ryan vive nel suo furgone con la sua pianta. Una ragazza che ruberebbe il latte per un gatto randagio ma capace anche ucciderti a mani nude, è il tipo di combattente più pericoloso: altamente abile e selvaggiamente indisciplinato. Atletico. Crudo. Appassionato. Fallibile. Molto lontano dallo stereotipo dell’eroe americano.

La serie sta andando in onda negli Stati Uniti su The CW.