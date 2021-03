Batwoman 2: Peter Outerbridge sarà Black Mask

Da poco è stato rivelato l’interprete che ricoprirà il ruolo di Black Mask in Batwoman 2: stiamo parlando di Peter Outerbridge. Il suo alterego è Roman Sionis, un CEO pragmatico che lotta contro il sistema corrotto di Gotham City. Con Black Mash assumerà il ruolo di villain che combatte contro i vigilanti della città.

La storia del personaggio verrà messa al centro delle puntate che rimangono nella seconda stagione di Batwoman. Da poco è stata rivelata anche la nuova attrice che interpreterà Kate Kane al posto di Ruby Rose, ovvero Wallis Day.

L’ingaggio dell’interprete ha un po’ sorpreso tutti gli appassionati, che non si aspettavano di rivedere Kate Kane nel telefilm, e di vedere un’altra attrice al posto di Ruby Rose. La stessa ex interprete di Batwoman aveva dichiarato qualche tempo fa che avrebbe ripreso con piacere i panni del personaggio, qualora si fosse presentata l’occasione.

Javicia Leslie è l’interprete di Batwoman nella seconda stagione, ed è accompagnata da Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, e Camrus Johnson.

Il telefilm è sviluppato da Berlanti Productions assieme a Warner Bros. Television, ed ha come produttori esecutivi Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Supergirl), Caroline Dries (The Vampire Diaries, Smallville), Geoff Johns (Arrow, The Flash, Titans), Chad Fiveash (The Vampire Diaries, Gotham), James Patrick Stoteraux (The Vampire Diaries, Gotham) e Sarah Schechter (Arrow, The Flash, Supergirl).