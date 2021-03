Spencer: una nuova foto di Kristen Stewart nei panni di Diana

Kristen Stewart interpreterà la principessa Diana nel lungometraggio intitolato Spencer, e, dopo la prima immagine dedicata al personaggio, da poco ne è stata diffusa una nuova, che mostra come la Stewart somigli moltissimo alla scomparsa Diana.

Ecco l’immagine diffusa.

Pablo Larraín sarà il regista del lungometraggio, che invece è stato scritto da Steven Knight. Il film racconterà un momento molto particolare di Diana, ovvero il weekend di Natale del 1991, quando la principessa decise di mettere fine al suo matrimonio con il principe Carlo.

Jack Farthing vestirà i panni dello stesso Carlo, mentre nel cast di Spencer sono presenti anche Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris che interpreteranno personaggi di cui non sono stati rivelati i ruoli.

I produttori esecutivi del film sono Tom Quinn, Jeff Deutchman e Christina Zisa per Neon e Michael Bloom, Maria Zuckerman e Ryan Heller per Topic Studios. FilmNation Entertainment ha gestito le vendite internazionali con tutti i territori chiave esauriti nel mercato virtuale di Cannes.

Anche la serie The Crown nella quarta stagione ha introdotto il personaggio di Diana, ma lo sceneggiatore Steven Knight ha dichiarato di non averlo visto per non volersi far influenzare per il suo Spencer. La produzione del film si è appena conclusa in Germania, e si è ora spostata in Gran Bretagna per la post-produzione. Spencer sarà distribuito da Neon in autunno.