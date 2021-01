Spencer: la prima foto di Kristen Stewart nei panni della principessa Diana

Sono iniziate le riprese principali di Spencer di Pablo Larrain, con la produzione che ha svelato il primo sguardo a Kristen Stewart nel suo debutto nel ruolo della Principessa Diana.

Spencer, scritto dal creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, si concentra su un particolare fine settimana nella vita della principessa Diana, mentre trascorre le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Sarà in quel momento che Diana deciderà di lasciare il suo matrimonio con il principe Carlo.

Le riprese si svolgeranno in Germania e nel Regno Unito e il lancio è previsto per l’autunno 2021. Il 2022 segnarà il 25° anniversario della morte di Diana. Il cast includerà anche il candidato ai BAFTA, Timothy Spall (Mr. Turner), la candidata all’Oscar, Sally Hawkins (La Forma dell’Acqua) e Sean Harris (Mission: Impossible).

Spencer è un tuffo nell’immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a essere chi era, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei. Ha detto Kristen Stewart.

I produttori esecutivi del film sono Tom Quinn, Jeff Deutchman e Christina Zisa per Neon e Michael Bloom, Maria Zuckerman e Ryan Heller per Topic Studios. FilmNation Entertainment ha gestito le vendite internazionali con tutti i territori chiave esauriti nel mercato virtuale di Cannes.

Knight ha detto di non aver visto la serie Netflix di successo The Crown perché non voleva che il suo punto di vista fosse influenzato dalla serie. La quarta stagione di The Crown, che è iniziata in streaming nel 2020, si concentra principalmente sulla relazione tra Lady Diana (interpretata da Emma Corrin) e il principe Carlo (Josh O’Connor). Il segretario alla Cultura del Regno Unito Oliver Dowden e il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, in seguito hanno chiesto che The Crown mettesse un disclaimer per specificare che si trattava di una serie di finzione, ma Netflix ha rifiutato.