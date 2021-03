Reddit assume una controversa ex politica inglese, le community vanno in sciopero

Reddit assume un ex politica accusata di condonare la pedofilia, centinaia di subreddit si autocensurano in segno di protesta.

Centinaia di community di Reddit hanno scelto di autosospendersi in segno di protesta contro la stessa piattaforma, rea di aver assunto l’ex poltiica britannica Aimee Knight.

La Knight è un’attivista per i diritti dei transessuali ed è stata in diverse occasioni candidata con il Green Party, da cui è stata espulsa nel 2017. Il motivo? Aveva nominato suo padre, condannato per violenza su minore, come responsabile della sua campagna elettorale. Successivamente era nata un ulteriore polemica per alcuni – raccapriccianti – post a favore della pedofilia pubblicati dal marito della Knight.

La protesta degli utenti di Reddit nasce dopo che un subreddit dedicato alla politica inglese aveva cercato di creare una discussione sul controverso passato di Aimee Knight. Una mossa almeno in teoria legittima, ma che nella pratica non è piaciuta ai moderatori della piattaforma: tutti i post dedicati all’argomento sono stati tempestivamente cancellati da Reddit, scatenando l’ira degli utenti e una campagna di proteste globali.

«È una policy del nostro sito, non permettiamo campagne di odio e dossing contro i nostri dipendenti». Ma la toppa è peggiore del buco. In breve tempo più di 200 subreddit hanno deciso di chiudere i battenti – temporaneamente – chiedendo il licenziamento di Aimee Knight e le scuse della piattaforma.

Dopo i primi tentennamenti, scrive The Verge, Reddit ha infine deciso di licenziare Aimee Knight, accettando le richieste degli utenti. «Non abbiamo esaminato con la giusta attenzione il suo passato, per questo vi chiediamo scusa», si legge in un comunicato del sito.