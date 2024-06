Lo scorso anno è stata lanciata su YouTube una serie animata georgiana con grafica da videogame, intitolata Skibidi Toilet. Si tratta di una produzione in cui i protagonisti sono delle facce che spuntano da una toilette. Ma la musica simpatica e ripetitiva che accompagna i primi video, negli episodi successivi si trasforma in una storia distopia inquietante.

Ecco i video del canale.

Attualmente Skibidi Toilet ha ottenuto 6,6 milioni di visualizzazioni ed ha superato i settanta episodi, ma in realtà, dalla sua prima pubblicazione ha già decine di milioni di visualizzazioni. La comparsa di queste teste canterine fuori dai gabinetti, si è trasformata a mano a mano durante le puntate in un assedio su larga scala che ha portato ad un controllo e guerra totale.

Al centro della storia c’è la guerra tra gli Skibidi Toilet, i Cameramen, gli Speakermen ed i TV-Men. La serie non ha dei dialoghi, e questo è uno degli elementi che la rendono intrigante. Cliccando sul primo episodio e scorrendo rapidamente fino all’ultimo condiviso si può notare un cambiamento totale del mood.

L’atmosfera si fa sempre più inquietante, e non a caso, il suo creatore, Alexey Gerasimov, che su YouTube si proponome con il nickname DaFuq!?Boom!, ha dichiarato che i suoi video si ispirano a degli incubi ricorrenti.

La parte grafica della serie nasce da una contaminazione fra i giochi Half-Life 2 e Counter-Strike: Source, si tratta di due titoli che sono stati distribuiti nel 2004.

Le canzoni che accompagnano le puntate son un mix tra Give It to Me del rapper Timbaland, e Dom Dom Yes Yes del bulgaro Biser King. Un’altra canzone che viene utilizzata negli episodi è Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears.

Il successo di Skibidi Toilet

Questo tipo di narrazione sembra aver attratto il web, soprattutto nella generazione Zeta ed Alpha. La ricercatrice Microsoft Danah Boyd ha dichiarato sul successo di questa serie:

Inizialmente ha attratto i giovani con la sua stranezza. I genitori e gli adulti hanno reagito con un senso di repulsione, come hanno fatto molte altre volte per situazioni del genere. Ma la repulsione è un incentivo per i giovani.

Skibidi Toilet è finito al centro di dibattiti, e ci sono comunità di genitori che hanno espresso la loro contrarietà nel far vedere una serie del genere ai bambini, che ne sono diventati grandi fruitori. Il Guardian ha cercato di smentire il tutto parlando di “panico morale”.