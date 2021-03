MINI sta per presentare una nuova auto elettrica, ecco il primo teaser

MINI ha presentato il teaser di quella che sembra essere una nuova auto elettrica. Cosa bolle in pentola?

Il 2020 è stato l’anno del debutto della MINI Cooper SE, la prima elettrica di massa del brand inglese. Ora l’azienda si prepara a presentare un nuovo EV. Questa volta non dovrebbe trattarsi di una semplice conversione di un modello pre-esistente, ma di un veicolo nato fin da subito per ospitare batterie e propulsione elettrica. Lecito quindi aspettarsi prestazioni ed autonomia all’altezza degli attuali standard del mercato.

MINI per il momento si è limitata a presentare un’immagine teaser, accompagnata da un hashtag: #ElectricThrillMaximised. I primi rumor parlano di un probabile annuncio di una elettrica brandizzata John Cooper Works. Per saperne di più, non resta che aspettare nuove informazioni da parte della casa automobilistica inglese.

Feels like it’s time for a boost. Watch this space…#ElectricThrillMaximised pic.twitter.com/SuDrJGyzeJ — MINI (@MINI) March 24, 2021

Vale la pena di ricordare che recentemente MINI ha annunciato l’ambizione di diventare un brand esclusivamente elettrico entro la fine del 2030.