Ghost of Tsushima: Sony Pictures sviluppa il film

Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato lo sviluppo del film tratto dal videogioco Ghost of Tsushima, che ha debuttato l’anno scorso per Play Station 4, ambientato in un open world, e che mette al centro la storia di un samurai nel 1270. Il lungometraggio sarà diretto da Chad Stahelski.

Non sono state diffuse ulteriori notizie sul progetto dedicato al film su Ghost of Tsushima, ma già il nome di Stahelski sembra essere una garanzia, considerando che stiamo parlando del regista di John Wick, che ha ricoperto per diversi anni il ruolo di stuntman e di coordinatore degli stunt in produzioni come Deadpool, Hunger Games, Captain America: Civil War, e The Matrix Reloaded.

Alex Young and Jason Spitz faranno da produttori esecutivi per la compagnia 87Eleven Entertainment. E saranno coinvolti nel progetto anche Asad Qizilbash e Carter Swan della PlayStation Productions. Anche gli sviluppatori del videogioco avranno un ruolo, con Sucker Punch Productions che farà da produttore esecutivo, mentre Peter Kang farà da supervisore.

Asad Qizilbash, della PlayStation Productions, ha dichiarato: