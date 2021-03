Zack Snyder: una lista di film da vedere dopo Justice League

Zack Snyder ha condiviso una lista di film e serie TV da guardare dopo aver visto Justice League ovviamente. La nuova versione del film è stata rilasciata il 18 marzo. Lo Snyder Cut rappresenta la visione iniziale del regista per il film e le sue riprese erano già state ampiamente fatte durante la produzione originale. La versione di Snyder sta riscuotendo un grande consenso, anche grazie al fatto che i personaggi di Cyborg e The Flash hanno ricevuto entrambi archi narrativi più sostanziali.

Prima e dopo il debutto del film, Snyder ha discusso di cosa sarebbe successo in Justice League 2 e Justice League 3 se li avesse potuti realizzare. Sebbene quei sequel non siano mai stati realizzati, Snyder vuole dare alcuni suggerimenti su ciò che il pubblico dovrebbe guardare dopo aver visto Justice League. La lista completa di Snyder include film come Blade Runner: The Final Cut, 2001: Odissea nello Spazio e Dunkirk. Per quanto riguarda le serie TV, il regista ha incluso True Detective e Rick e Morty. HBO Max ha anche condiviso il video di Snyder che discute di alcune delle sue scelte, come Matrix e I Sette Samurai. Dai uno sguardo di seguito:

Films you should be watching, from someone who would know. Here is Zack Snyder with a hand-picked watchlist of his favorite titles streaming now on HBO Max. pic.twitter.com/IDWe5vg7w2 — HBO Max (@hbomax) March 21, 2021

Nessuna delle scelte di Snyder è direttamente correlata a Justice League, ma riflettono le influenze che ha avuto come regista. Molti dei film scelti presentano intense sequenze d’azione come quelle viste in Snyder Cut. Inoltre, I Sette Samurai è un film in bianco e nero. Molte delle immagini che Snyder ha rilasciato prima di Justice League erano in bianco e nero e hanno contribuito in modo determinante al marketing del film. Ci sarà anche una versione completa in bianco e nero del film in uscita su HBO Max intitolata Justice League: Justice is Grey di Zack Snyder.

