Microsoft Xbox vuole acquistare Discord: proposti già 10 miliardi di dollari

Microsoft vuole potenziare ulteriormente la divisione Xbox. Questa volta in ballo non ci sono nuovi studi di sviluppo, bensì la più importante piattaforma di comunicazione vocale dedicata ai videogiocatori. Parliamo ovviamente di Discord, che solamente l’anno scorso era stata valutata 7 miliardi di dollari.

Microsoft, scrive Slashgear, sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 10 miliardi di dollari. Un investimento impressionante, che andrebbe letto alla luce dell’interesse a potenziare ulteriormente l’ecosistema Xbox in vista di futuri sviluppi. Anche perché ora come ora, Discord non è facilmente monetizzabile e il grosso dei ricavi della compagnia arriva da Nitro, un programma in abbonamento da 9,99$ al mese.

Le trattative, continua il sito specializzato, vedrebbero non a caso la partecipazione in prima persona dello stesso Phil Spencer, N.1 di Microsoft Xbox. Discord sarebbe l’ultima grande acquisizione all’interno di una stagione di shopping compulsivo che sembra destinata a non concludersi mai. Xbox negli ultimi mesi si è portata a casa, tra gli altri, anche ZeniMax, ossia la parent company di Bethesda.

In questa fase di certo c’è ancora poco. Le due aziende non sarebbero ancora giunte ad un accordo definitivo e, per quel che ne sappiamo, le trattative sembrano ancora lontane da un punto di svolta. Discord, peraltro, starebbe valutando la possibilità di quotarsi in borsa. Una mossa che precluderebbe un’acquisizione da parte di Microsoft.