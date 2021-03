Suicide Squad: non ci sarà il Director’s Cut di David Ayer

Nonostante il successo dello Snyder Cut, la CEO di WarnerMedia conferma che non ci sono piani per sviluppare il Director's Cut di David Ayer di Suicide Squad.

La CEO di WarnerMedia, Ann Sarnoff, conferma che non ci sono piani per la realizzazione del Director’s Cut di Suicide Squad. David Ayer ha diretto il terzo film del DCEU, il primo a non essere diretto da Zack Snyder. David Ayer aveva immaginato una versione più cupa incentrata su personaggi come Harley Quinn (Margot Robbie), Deadshot (Will Smith) e Diablo (Jay Hernandez). Tuttavia, in seguito alla risposta deludente al film di Batman v Superman: Dawn of Justice e al successo di Deadpool, la Warner Bros. ha chiesto a David Ayer di cambiare il tono e la storia di Suicide Squad.

Ann Sarnoff ha continuato dicendo che l’uscita di Justice League di Zack Snyder completerà la trilogia di supereroi del regista, rafforzando il desiderio dello studio di superare la campagna sui social media per restituire al regista il controllo dell’universo cinematografico DC. Il futuro della DC non includerà solo film ma spin-off e serie tv su Batman, Superman, Flash e altri membri della Justice League. Ann Sarnoff è anche entusiasta della vasta gamma di autori che ha arruolato per raccontare alcune di queste storie, tra cui Ta-Nehisi Coates per scrivere un film di Superman.

Alcuni fan avevano iniziato a chiedere il Director’s Cut di Suicide Squad sui social media e anche star del film come Joel Kinnaman e Margot Robbie avevano espresso interesse a vederlo. David Ayer ha anche suggerito ai fan di fare una campagna adeguata per la sua Suicide Squad sui social media.

Nonostante questo, l’Ayer Cut non verrà realizzato. L’amministratore delegato di WarnerMedia Ann Sarnoff lo ha confermato parlando del futuro del DCEU e ha accennato al fatto che ci saranno mai versioni come quella della Justice League di Zack Snyder. David Ayer ha risposto a questo sui social media, semplicemente chiedendone il perché.

