Justice League: Jared Leto definisce il suo Joker un’evoluzione

Jared Leto sta lavorando sul set di House of Gucci, ma, nel frattempo, è stato intervistato da Stephen Colbert, che gli ha fatto alcune domande riguardo al suo Joker della Zack Snyder’s Justice League. Secondo quanto riferito dall’attore il personaggio comparso nel nuovo film sarebbe “un’evoluzione”.

Qui sotto ci sono le parole di Leto:

Penso che si tratti di un’evoluzione, anche perché Justice League arriva a diversi anni da Suicide Squad, e ci sono stati due registi diversi. E quando lavori con una persona diversa ti infonde una nuova energia, ed una prospettiva differente. Ho adorato lavorare con Zack Snyder, perché apprezzo molto la sua passione. Lui conosce questo universo narrativo più di chiunque altro.

Jared Leto durante l’intervista ha indossato la maglia con su scritto “We live in a Society”, che riprende la battuta tratta dal Joker di Heath Ledger, e che il suo pagliaccio del crimine ha recitato nel trailer della Snyder Cut. L’attore ha sottolineato come stia vendendo sullo store della sua band, i 30 Second to Mars, questa maglia per raccogliere fondi da destinare alla American Foundation for Suicide Prevention.

