Solo Leveling: la data di uscita del manga slitta al 21 aprile

La data di uscita del primo volume di Solo Leveling, in versione Regular e Limited Edition, slitterà dal 14 al 21 aprile

Il primo numero del manga di Solo Leveling, sia in versione Regular che Limited Edition, arriverà il prossimo 21 aprile e non il 14 aprile come precedentemente annunciato. A dare la notizia è la stessa Star Comics con un articolo sul suo sito ufficiale, specificando che il ritardo dipende da motivi di carattere tecnico.

Il manga di Chu-Gong è ambientato in un mondo dove sono presente i Gate, portali che collegano il mondo umano a quello dei mostri. In questa realtà si muove Sung Jinwoo, ragazzo senza particolari abilità e poteri che suo malgrado sarà schedato come hunter.

Nella versione Limited Edition presenterà una speciale copertina con effetti cold-foil ed embossed e sarà disponibile solo in fumetteria.

Di seguito la sinossi ufficiale:

I “Gate”, misteriosi portali che collegano il mondo umano a quello di terribili mostri, mettono a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Sung Jinwoo è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare nuovi poteri… Che possa diventare un imbattibile hunter di “livello S”?

Vi ricordiamo che Solo Leveling è solo uno dei manga editi da Star Comics che sarà disponibile ad aprile in Limited Edtion.