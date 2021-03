Supergirl: il nuovo poster della stagione conclusiva dello show

Il prossimo 30 marzo sul Network The CW arriverà il primo episodio della sesta e conclusiva stagione di Supergirl. In attesa di poter scoprire come si concluderà l’avventura della cugina di Superman, è stato rilasciato un nuovo poster:

Come si può vedere il nuovo poster vede Kara Danvers / Supergirl al centro e attorno a lei tutte le persone importanti della sua vita, a partire da sua sorella Alex, J’onn J’onzz / Martian Manhunter, Brainy, Kelly Olsen, Lena Luthor e Nia Nal / Dreamer. Inoltre sopra al titolo della serie c’è la tagline che recita Better. Stronger. Toghether., ovvero Migliori. Più forti. Insieme.

La stagione conclusiva della serie si comporrà di 20 episodi e prenderà temporaneamente il post di Superman & Lois, che sarà in pausa fino al 18 maggio a causa di un arresto della produzione correlato a COVID-19 all’inizio del programma di produzione.

Il primo episodio dal titolo Rebirth vedrà Supergirl e il suo team soccorrere Braniac, moribondo dopo aver affrontato Lex Luthor, e combattere dopo la potente Gamenmae. Sconfitto Leviathan l’eroin se la vedrà con Lex, che nel frattempo ha usato Obsidian per fare il lavaggio del cervello a mezzo mondo costringendolo a venerarlo. L’episodio andrà a concludere l’arco narrativo della quinta stagione, interrotta a causa della pandemia.

Riguardo la conclusione della serie TV, la sua protagonista Melissa Benoist ha dichiarato:

Dire che è stato un onore vestire i panni di questo personaggio sminuirebbe il tutto. L’impatto che questo show ha avuto su tante giovanissime in tutto il Mondo è un qualcosa che lascia senza parole. E Supergirl ha impattato tanto anche su di me. Mi ha dato una forza che non credevo di avere, facendomi trovare la luce anche nel buio, e insegnandomi che se stiamo uniti siamo più forti. Mi ha cambiato la vita in meglio, e le sarò sempre grata.

Il cast oltre alla Benoist include Chyler Leigh, David Harewood, Jesse Rath, Azie Tesfai, Katie McGrath e Nicole Maines.