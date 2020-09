Supergirl: la serie TV si concluderà con la sesta stagione

Warner Bros. Television ha comunicato che la serie TV su Supergirl si concluderà con la sesta stagione. Melissa Benoist ha dato l’addio al telefilm.

E dopo Arrow un’altra delle serie TV simbolo dell’Arrowverse è pronta a concludersi. Da poco è stato annunciato che Supergirl si concluderà con la sesta stagione. Ad annunciarlo sono stati la Berlanti Productions e la Warner Bros. Television.

La produzione della sesta e ultima stagione è iniziata un mese fa. Gli sceneggiatori della serie TV dovranno scrivere gli ultimi venti episodi. I primi episodi della sesta stagione andranno in onda su The CW nel 2021.

Supergirl ha debuttato sulla rete CBS nel 2015, e successivamente è finita su The CW per la seconda stagione. La protagonista Melissa Benoist ha dichiarato sulla conclusione del telefilm:

Dire che è stato un onore vestire i panni di questo personaggio sminuirebbe il tutto. L’impatto che questo show ha avuto su tante giovanissime in tutto il Mondo è un qualcosa che lascia senza parole. E Supergirl ha impattato tanto anche su di me. Mi ha dato una forza che non credevo di avere, facendomi trovare la luce anche nel buio, e insegnandomi che se stiamo uniti siamo più forti. Mi ha cambiato la vita in meglio, e le sarò sempre grata.